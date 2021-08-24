Okulda maske takmak zorunlu mu? Öğrenciler maskeyle mi ders yapacak? MEB talimat verdi!

Okulda maske takmak zorunlu mu? Öğrenciler maskeyle mi ders yapacak? MEB talimat verdi!

6 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitime sayılı günler kala MEB, okullarda alınacak tedbirleri sıraladı. Peki okulda maske takmak zorunlu mu? Derste maske takılacak mı? İşte detaylar...

Okulların açılması için geri sayım sürerken, öğrenciler ve veliler koronavirüse karşı alınacak tedbirleri araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim için sağlanması gereken koşulları sıraladı.

En merak edilen konu ise okulda ve sınıfta maske takma zorunluluğu oldu. Öğrenciler, okulda maske takıp takmayacaklarını araştırıyor.

Peki okulda, sınıfta maske takılacak mı? İşte MEB koronavirüs önlemleri...

OKULDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'ni yayınlayan MEB ve Sağlık Bakanlığı, eğitimde ve sağlıkta olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri belirledi.

Buna göre, öğrenciler ve öğretmenler maske takmak zorunda olacak.

Bakan Özer, “Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak” ifadelerini kullandı.

OKULLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Okullarda alınacak koronavirüs önlemleri ise şöyle sıralandı:

- Eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

- Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek.

- Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

- Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

- Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak.

- Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.

- Öğretmenler, eğitim personelleri, kantin pesonelinin tam doz aşılarının tamamlanması önerilirken, aşı olmayanlar haftada iki kez PCR testi verecek.

- Okul içinde, sınıfta, ortak alanlarda maske atık kutuları bulundurulacak.

- MEB'e bağlı tüm okullardaki öğrenciler maske takmak zorunda olacak.

- Gelişim ve sağlık problemi olanlar için maske zorunluluğu uygulanmayacak.

- Salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi dahil okul içine girişlere izin verilmeyecek.

- Ders sırasında sınıf camları risk yaratmayacak şekilde açık bırakılacak, ders aralarında tüm öğrencilerin dışarı çıkması sağlanacak.

- Öğrenciler arasında sosyal mesafeye dikkat edilecek. Kalabalık gruplardan kaçınılacak.

- Ders süreleri, sınıf boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak.