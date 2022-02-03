Okullar 7 Şubat'ta açılacak mı? MEB duyurdu: Omicron ve vaka sayıları...

Okullar 7 Şubat'ta açılacak mı? MEB duyurdu: Omicron ve vaka sayıları...

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi sorusu merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasında bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime devam edilecek mi?

Sömestrda olan öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından eğitime geri dönecek.

Koronavirüs vaka sayıları ve Omicron endişesi nedeniyle yüz yüze eğitim konusunda veliler ve öğrenciler açıklamaları yakından takip ediyor.

Yüz yüze eğitim devam edecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi ikilemi kafalarda soru işaretleri oluştururken, MEB konuya açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son dakika duyurusu ile okullarda yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulundu.

Peki okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? 7 Şubat Pazartesi okul var mı? İşte son gelişmeler...

7 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğininin altını çizen Bakan Mahmut Özer, uzaktan eğitime geçilmeyeceğini söyledi.

Özer açıklamasında, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buna göre, öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü okulda olacak.