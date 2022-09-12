Okullar açıldı... Çocukları bitten koruma yöntemleri

Okullar açıldı, binlerce öğrenci ve öğretmen kavuştu. Okulların açılması velileri sevindirirken, bir yandan ise bit endişesi gün yüzüne çıkmaya başladı.

2022-2023 yılı eğitim - öğretim dönemi bugün başladı ve binlerce öğrenci okullarına kavuştu.

Uzun ve dinlenmeli süren tatilin ardından okula başlaytan öğrenciler, yoğun bir temponun da kapısını aralamış oldu.

Bu yoğun döneme öğrencilerle birlikte hazırlanan veliler, bit sorunu ile karşı karşıya geliyor.

Okullarda sıklıkla yaşanan bit sorunu, her öğrencinin nasiplendiği bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Bu durumu yaşamak istemeyen veliler ise şimdiden bitlerden nasıl korunulması gerektiğini araştırıyor.

Oldukça zor ve zahmetli bir temizliği olan bit, çocuğun günlük hayatını etkiliyor ve sınıfı için problem oluşturabiliyor.

Çocuğunun hem okulundan geri kalmasını hem de bu sorunu yaşamasını istemeyen aileler, "Bitten korunma yolları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bitten korunma yolları nelerdir? işte yanıtı...

Çocukları bitten koruma yolları

Tarak, saç fırçası, toka gibi ürünlere dikkat edin. Bu ürünler kişiye özel olmalı.Bu nedenle çocuğunuz dışında kimsenin kullanmasına izin vermeyin.

Çocuklarınızın saçlarını düzenli olarak yıkayın ve okuldan geldikten sonra mutlaka kontrol edin.

Çocuğunuzu bit tehlikesine karşı uyarın ve ona okulda dikkat etmesi gereken temizlik kurallarını öğretin.

Kalabalık ortamlarda vakit geçiren çocuklara öğretmenler tarafından periyodik muayeneler yapılmalıdır.

Okula giden çocuğunuzun kıyafetlerini, nevresim ve yorganlarını, yastık ve yastık kılıflarını mutlaka sık sık yıkayın.