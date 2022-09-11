Okullar açılıyor! Çocukların beslenme çantası için öneriler...

Yarın okulların ilk günü. Okulların açılmasıyla birlikte uzmanlar, öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmesi gerektiğini söylüyor.Peki okul döneminde çocukların beslenme çantasında neler olmalıdır?

12 Eylül Pazartesi okulların ilk günü...

Uzun yaz tatilinin ardından yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarın itibarıyla yüz yüze eğitime başlıyor.

Okul dönemindeki çocukların sağlıklı beslenmesinde özellikle ailelere bir takım görevler düşüyor.

Çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimi için sağlıklı ve dengeli beslenmesi oldukça önemli.

Peki, okullar açılırken sağlıklı beslenme çantasında neler bulunmalı? Çocukları hangi gıdalardan uzak tutmak gerekir?

Beslenme çantasında taşınması kolay ve besleyici değeri yüksek besinler olmalıdır.

Uzmanlar, okul çağındaki çocuklarda olumsuz durumları önlemek ve büyüme-gelişme sağlamak için mutlaka her sabah dengeli bir kahvaltı yapılması gerektiğini söylüyor.

Bunların en başında yumurta geliyor.

Yumurta, anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağıdır.

Fındık, fıstık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ve kuru meyveler hem çocuğun okul başarısını olumlu etkileyeceği hem de enerji vereceği için beslenme çantasında mutlaka bulunmalıdır.

Beslenme çantası için öneriler

-Taze sıkılmış meyve suyu + ev yapımı poğaça.

-Ev yapımı kek veya poğaça + süt

-Süt ,yoğurt, veya kefir + Meyve

-Kuru Meyve + fındık, ceviz, badem

-Süt + ev yapımı kek

-Taze sıkılmış meyve suyu + sandviç

-Ayran + ekmek arası köfte (kızartma olmayacak)

Bunlardan kaçının...

Şeker ve şekerli gıdalardan uzak durun.

Çok yağlı ve çok tuzlu cips, kraker gibi besinlerden kaçının.

Kızartılmış besinlerden (patates, köfte, börek vb) uzak durun. Mayonez, krema gibi yağlı besinleri tüketmeyin.

Açıkta satılan yiyecekleri satın almayın.

Paketli kek ve bisküviler yerine evde yapılan içeriği temiz gıdaları tercih edin.