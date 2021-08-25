Okullar açılıyor, gözler öğretmenlerde! Öğretmenlerin hepsi aşılandı mı?

Okullar açılıyor, gözler öğretmenlerde! Öğretmenlerin hepsi aşılandı mı?

Okullar 6 Eylül tarihinde açılıyor. Veliler ise gözlerini öğretmenlere çevirdi. Tüm öğretmenlerin aşılanmasını isteyen veliler, "Öğretmenlerin hepsi aşılandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı Kabine toplantısında, yüz yüze eğitimin 6 Eylül tarihinde başlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise bu açıklamanın ardından gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ancak yüz yüze eğitim başlamadan önce öğretmenlerin aşılanması gerekiyor.

Bunun üzerine gözler öğretmenlere çevrilirken, "Öğretmenlerin hepsi aşılandı mı?" sorusu gündeme getirildi.

Çocuklarını güvenle okula götürmek isteyen veliler, öğretmenlerin yüzde kaçının aşılandığına dair net bilgilere ulaşmak istiyor.

Peki, Öğretmenlerin hepsi aşılandı mı?

ÖĞRETMENLERİN HEPSİ AŞILANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı yaptırmayanlara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı;

"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz."

Bu açıklamanın ardından öğretmenlerin aşılama oranına ilişkin detaylar gündeme geldi.

ÖĞRETMENLERİN AŞI OLMA ORANI

Öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos 2021 Salı günü itibarıyla yüzde 83,3’e yükseldi. Bu oran, Türkiye’deki genel nüfusun aşı olma oranından yüzde 8,72 puan fazla.

Öte yandan, öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2’ye yükseldi. Benzer şekilde bu oran, Türkiye’deki genel nüfusun iki doz aşılama oranından yaklaşık yüzde 15,2 puan fazla.

Böylece, 6 Ağustos tarihinden itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13’lük bir artış oldu.