Okullar kantinleri açılıyor mu? Okul kantinleri ne zaman açılacak?

Okullar kantinleri açılıyor mu? Okul kantinleri ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler, okul kantinlerinin ne zaman açılacağını merak ediyordu. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yazısına göre okullardaki kantinler açılabilecek.

13 Mart tarihinden beri kapalı olan okul kantinlerinin ne zaman açılacağı merak konusu oldu.Yüz yüze eğitim başladığı sınıflar için okullarda kantinler belirli şartlar dahilinde açılacak.

OKUL KANTİNLERİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okul kantinleri 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılacak.

Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."





HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK?

Okul kantinlerinde satılmasına izin verilen ürünler daraltılacak ve sınırlı sayıda ürünün satılmasına izin verilecek. Satışına izin verilecek bu ürünlerin neler olacağı ise henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın çalışması sonucunda bu listenin netleşeceği öğrenildi.