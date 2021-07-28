Okullar kesin açılacak mı? Milyonların gözü 6 Eylül'de...

Pandemi nedeniyle eğitim yılını uzaktan tamamlayan öğrenciler, "okullar açılacak mı" sorusuna yanıt arıyor. Bakan Ziya Selçuk okulların açılış tarihine dair son dakika açıklamasında bulundu.

Milyonlarca öğrenciyaz tatilinin ardından okulların son durumuna dair araştırmalarını sürüdürüyor.

Aşı uygulamalarıyla birlikte Türkiye'de normalleşme süreci devam ederken, yüz yüze eğitim için başlangıç tarihi de duyuruldu.

2020 eğitim yılını uzaktan tamamlayan öğrenciler, Eylül ayında okul sıralarına dönmeyi bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son açıklamada gereken tüm tedbirlerin alındığına işaret etti.

Peki okullar ne zaman açılacak? Okullar 6 Eylül'de kesin açılacak mı? İşte ayrıntılar...

OKULLAR 6 EYLÜL'DE KESİN AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulları 6 Eylül'de açmakta kararlıyız. Tüm önlemlerimizi aldık" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, okulların açılış tarihi ertelenecek mi sorularına yanıt olarak, 6 Eylül tarihindeyüz yüze eğitimin başlamasında kararlı olduklarını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.