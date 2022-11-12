Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
321.436
-2.29%
BTXN Coin
7.25
-11.80%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Okullara 6,2 milyar lira bütçe gönderildi

    Bakan Özer, "Gönderdiğimiz bütçe nihai değil. İhtiyaç oldukça okullarımızı destelemeye devam edeceğiz" dedi.
    • 12.11.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Okullara 6,2 milyar lira bütçe gönderildi

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına dair bazı verileri paylaştı.

    Bu yıl ilk kez eğitim öğretime hazırlık kapsamında tüm okullara doğrudan bütçe gönderimi uygulaması başlatıldı.

    Bakan Özer, uygulamanın sürdüğünü belirterek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için her okula ihtiyacı oranında bütçe gönderildiğini, ihtiyacı fazla olana daha çok kaynak aktarıldığını ifade etti.

    Özer: Doğrudan bütçenin miktarı 6,2 milyar liraya ulaştı

    Özer, "Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için okullara ilk etapta 3,1 milyar lira bütçe gönderilmişti. Bugün itibarıyla okullarımıza gönderdiğimiz doğrudan bütçenin miktarı 6,2 milyar liraya ulaştı.

    Okullarımız temizlik, kırtasiye malzemeleri, donatım ve küçük onarımlar için 4,1 milyar lira harcama yaptı.

    "Gönderdiğimiz bütçe nihai değil"

    Geri kalan, oluşacak yeni giderler için hazır bekliyor. Gönderdiğimiz bütçe nihai değildir. İhtiyaç oldukça okullarımızı destelemeye, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Okullara 6,2 milyar lira bütçe gönderildi #1

    "Velilerden hiçbir şekilde bağış istenemeyecek"

    AA'nın haberine göre, devletin okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Özer, eğitim yılı başında, "kayıtla ilişkilendirilerek velilerden hiçbir şekilde bağış istenemeyeceğini" ifade ettiklerini anımsattı.

    Özer, bu konudaki şikayetler üzerine 398 soruşturma açıldığını, 244 soruşturmanın halen devam ettiğini ve sonuçlanan 154 soruşturmanın yaptırımlarının da uygulama aşamasında olduğunu bildirdi.

    "2 okulun müdürünün yöneticilik görevinden alınması teklifi getirildi"

    Soruşturmalar sonucunda 29 okulun yöneticisine yönelik disiplin cezası teklifi getirildiğini belirten Özer, "Ayrıca 2 okulun müdürünün yöneticilik görevinden alınması teklifi getirildi, biri uygulandı diğeri ise değerlendirme aşamasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.


    Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu
    Dünya Kupası

    Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu

    Antalya'da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti
    3. Sayfa

    Antalya'da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir