Okullara güvenlik ve temizlik personeli alınacak mı? Okullara ne zaman personel alınacak?

Okullara güvenlik ve temizlik personeli alınacak mı? Okullara ne zaman personel alınacak?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, "Okullara güvenlik ve temizlik personeli alınacak mı? Okullara ne zaman personel alınacak?" soruları gündemdeki yerini aldı.

2022-2023 yılı eğitim-öğretim sezonunun başlamasına artık sayılı günler kaldı...

Yeniden okullarına kavuşacak olan öğrenciler, sezonun başlaması ile yoğun bir tempoya girecek.

Öğrenciler için okullarda yapılan hazırlıklar devam ederken, personel alımları gündeme geldi.

İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) programına başvurmak isteyenler, "Okullara güvenlik ve temizlik personeli alınacak mı? Okullara ne zaman personel alınacak?" sorularını gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz yıllarda 13000 personel alımında bulunan İŞKUR TYP Bu yıl 20000 güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı yapacağını ilan etti.

Peki, Okullara güvenlik ve temizlik personeli alınacak mı? Okullara ne zaman personel alınacak? İşte yanıtı...

Okullara güvenlik ve temizlik personeli alınacak mı? Okullara ne zaman personel alınacak?

İŞKUR TYP kapsamında, MEB bünyesine alınacak personellere ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

20000 personel alımı için başvuru tarihleri açıklandı. Toplum Yararına Programlar TYP başvuruları Eylül ayı itibari ile talepler alınmaya başlayacak. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

İŞKUR başvuru şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç.

TYP nedir

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.