Okullarda 17 Haziran'da son ders zili çalacak

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin beklediği yaz tatili, önümüzdeki günlerde başlıyor.

Koronavirüs sebebiyle 1,5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz eylül ayında yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona ermek üzere.

17 Haziran'da karneler dağıtılacak

Öğrenciler 17 Haziran 2022 Cuma günü okullara son kez gidecek. Milyonlarca öğrenci, dönem içindeki eğitim öğretim yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi

2021-2022 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

YKS'de sayılı günler

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak.

YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak. YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını da 30 Haziran'da öğrenecek.

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra 4 farklı yaz okulu açacak. Temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okullarına başvurular, 15-18 Haziran'da alınacak.

48 saatlik yaz okulları başlıyor

MEB'in başlattığı "matematik seferberliği" kapsamında matematik dersinden, yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları, haftada 12 saat, toplam 48 saat uygulanacak. Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin desteklendiği bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) yapılacak yaz okulları için öğrenci başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz'da alınacak. Kurslar, 18 Temmuz'da başlayacak, 14 Ağustos'ta sona erecek.

AA'nın haberine göre yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre, okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak. Öğretmen ve öğrenciler, yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek.

12 Eylül'de okullara geri dönüş

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Ana okulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası 5-9 Eylül'de yapılacak.

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023'te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.