Okullarda eğitime kar arası

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Konya'da 24 ilçede, Tunceli ve Karaman'da 1'er ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava eğitimi olumsuz etkiledi.

Belli kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle, okullar tatil edildi.

KONYA'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.

24 İLÇEDE OKULLARA 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Pülümür'de eğitime 1 günlük kar tatili ViDEO

TUNCELİ'NİN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Tunceli’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nizamiye ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.

KARAMAN'IN BAŞYAYLA İLÇESİNDE DE TATİL EDİLDİ

Karaman’ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Başyayla Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.