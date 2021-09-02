Okullarda hangi önlemler alındı? Mahmut Özer'den son dakika açıklaması..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bunun akabinde, "Okullarda hangi önlemler alındı?" sorusu gündeme taşındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birlikte Bilim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası yapılan her açıklama merak edilirken, veliler 6 Eylül tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitimin detaylarını merak ediyordu.

Özer toplantı sonrası yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalar yaparken, veliler ise "Okullarda hangi önlemler alındı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Okullarda hangi önlemler alındı?

OKULLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eğitimin yüz yüze devam etmesi hayati önem taşıyor. Öğrencilerin sınıf ortamında eğitim görmesi elzemdir. Yüz yüze eğitim tercih olmaktan çıkmış ve zorunluluk haline gelmiştir. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske ve temizlik malzemelerini gönderdik.

2021-2022 eğitim döneminde 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza gönderdik. Sadece karşılaşmak için söylüyorum, 2020-2021'de tüm okullarımıza 223 milyon TL'lik ödeme göndermiştik. Üç katı ödemeyi okullarımıza eriştirdik. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik.





"TÜM PAYDAŞLARA SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

58 bin okulumuz için 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirildi. Okullarımızın hijyenik ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahibiz.

Minikler okula başladı, iki günlük süreç başarılı bir şekilde tamamlandı. Okullarımızın bir daha kapanmaması için sorumluluk sadece bize değil, velilere, servis şoföründen kantinlere kadar tüm paydaşlara düşüyor."