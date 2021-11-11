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- Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
- AA
- 11.11.2021 - 09:41
- Güncelleme : 11.11.2021 - 10:13
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı.
Öğrenciler şimdilerde ise ara tatil için gün sayıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini belirtti.
OKULLARIN TATİL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek.
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp, 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatilini ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
ÖĞRETMENLERE İDARİ İZİN
2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek.
Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.