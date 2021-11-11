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Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 15-19 Kasım tarihlerinde bu yılki ilk ara tatilini yapacak.