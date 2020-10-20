Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Ara tatil ayın kaçında? Kaç gün sürecek?

Okul sürecine alışmaya çalışan çocuklar ara tatili dört gözle bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 eğitim takvimine göre ara tatil tarihleri belli oldu.

Eğitimlerinin bir bölümünü evden, bir bölümünü ise okulda sürdüren milyonlarca öğrenci ve öğretmen ilk ara tatil ne zaman diye merak ediyor.Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan ilk ara tatil bu yıl da MEB takviminde yer alıyor.

2020-2021 eğitim yılı takvimine göre bu sene 1. dönem yapılacak olan ilk ara tatilde öğrenciler haftasonu ile birlikte 9 gün tatil yapacak. Peki ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ARA TATİL NE ZAMAN?

- Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,

- Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

- İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.