Okullarda uyum etkinliği başladı

Binlerce yeni ilkokul ve anaokulu öğrencisi, Uyum Haftası kapsamında bugün eğitim hayatına giriş yaptı.

Uzun süredir koronavirüs gölgesinde geçen eğitim sürecinin ardından yüz yüze eğitime gün sayan öğrenciler ve velilerin beklediği süreç geldi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalılmasıyla birlikte okulların 6 Eylül'de başlamasına dair karar alındı.

MEB'in düzenlediği 'Okullarda Uyum Haftası' programı kapsamındaysa ilk defa okula gidecek minik öğrenciler için eğitim süreci yine bir hafta önceden başladı.

MİNİK ÖĞRENCİLER İÇİN UYUM HAFTASI BAŞLADI

Öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için düzenlenen "Uyum Haftası" bugün başladı.

Buna göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler bugün okula gitti.

TEDBİRLER ALINDI

Öğrencilere okul girişinde maske ve dezenfektan dağıtılacak. Öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

ARA TATİLLER VE EĞİTİMİN SON GÜNÜ

6 Eylül'de başlayacak olan eğitim, 21 Ocak 2022'de ise birinci dönem son bulacak.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.