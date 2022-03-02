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    Okullarda yeni dönem: Vaka çıkan sınıf kapatılmayacak

    Okullarda yeni dönem: Vaka çıkan sınıf kapatılmayacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda vaka çıktığında sınıf kapatılması uygulamasının kaldırıldığını, bunun yerine pozitif öğrencinin izole edileceğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.03.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 19:30
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    Bilim Kurulu'nda koronavirüs tedbirlerindeki normale dönüşe dair yeni kararlar alındı.

    Toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamasında pozitif çıkan öğrencinin izole edileceğini, sınıfın kapatılmayacağını söyledi.

    SINIF KAPATILMAYACAK, POZİTİF ÇIKAN ÖĞRENCİ İZOLE EDİLECEK

    Koca, "Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek" dedi.

    Okullarda yeni dönem: Vaka çıkan sınıf kapatılmayacak VİDEO

    Okullarda yeni dönem: Vaka çıkan sınıf kapatılmayacak #1


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