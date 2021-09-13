Okullarda vaka sayısı kaç, belli oldu mu? Kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?

Okullarda vaka sayısı kaç, belli oldu mu? Kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, "Okullarda vaka sayısı kaç, belli oldu mu? Kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Okullarda kaç vaka tespit edildi?

1,5 yıl aranın ardından, koronavirüsle mücadele etme kapsamında aşılama artınca, okullar açıldı.

Okulların açılması en çok öğrencileri ve onlardan uzun bir süre ayrı kalan öğretmenlerini sevindirdi.

Okullarda gerekli tedbirler alınırken, veliler ise çocuklarının okula başlamasının ardından pozitif vakaya rastlanılıp rastlanılmadığını merak ediyor.

Bu kapsamda aileler, "Okullarda vaka sayısı kaç, belli oldu mu? Kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?" sorularını araştırmaya başladı.

Peki, Okullarda vaka sayısı kaç, belli oldu mu? Kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?

OKULLARDA VAKA SAYISI KAÇ, BELLİ OLDU MU? KAÇ SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Okulların ilk haftasını değerlendiren Özer, okullarda görülen vaka sayılarına ilişkin ise şunları söyledi;

"Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız. Okulla ilgili karar almayacağız, okullar açık kalmaya devam edecek."





ÖĞRETMENLERİN YÜZDE KAÇI AŞILANDI?

Öğretmenlerin aşılama oranı ise velilerin en fazla araştırma yaptığı konuların başında geliyor.

Bakan Özer bu konuya ilişkin, "İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğrencilerle ilgili aşı ve PCR testi zorunluluğu yok. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak." ifadelerini kullandı.