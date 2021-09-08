Okullardaki vaka durumunda yapılacaklar

MEB, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda vaka görülmesi halinde neler yapılacağına ilişkin soru ve cevapları yayınladı.

6 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni eğitim öğretim yılı başladı...

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde, "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" hazırlandı.

Rehber, bakanlığın internet sitesinde yayınlandı.

İşte tüm merak edilen sorular ve cevaplar:

SINIFIMIZDA BİR ÖĞRENCİMİZDE VAKA SAPTANDI, SINIFIMIZDA ŞU ANDA SADECE BİR TANE VAKA VAR, NE YAPMALIYIZ?

Cevap: "Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır."

10 GÜN İÇİNDE SINIFIMIZDAKİ BAŞKA BİR ÖĞRENCİNİN ATEŞİNİN 38 DERECENİN ÜZERİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ, NE YAPMALIYIZ?

Cevap: "Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci pozitif vaka olarak kabul edilir. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam eder."





10 GÜN İÇİNDE BAŞKA BİR ÖĞRENCİMİZİN DAHA EVDE RAHATSIZLANDIĞI, PCR TESTİ SONUCUNUN POZİTİF ÇIKTIĞI BİLDİRİLDİ, NE YAPMALIYIZ?

Cevap: "Aynı sınıfta 10 gün içerisinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir."

10 GÜN İÇİNDE BU SINIFTA DERS VEREN ÖĞRETMENİMİZDE DE VAKA SAPTANDI, NE YAPMALIYIZ?

Cevap: "Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa, pozitif vaka olan öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir. Bu durumda, okuldaki diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder. Temaslı öğretmenlerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir. Öğretmenin okul dışında riskli bir teması varsa, pozitif vaka olan öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Okuldaki diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir."





SINIFTA DERS VEREN ÖĞRETMENDE VAKA SAPTANDI, NE YAPMALIYIZ?

Cevap: "Pozitif vaka olan öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Bu sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder. Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir."

ÖĞRETMEN VEYA ÖĞRENCİNİN AİLESİNDE VAKA SAPTANDI, NE YAPMALIYIZ?

Cevap: "Vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir. Bu öğretmen veya öğrenci 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır ve okula devam etmez. Öğrenci uzaktan eğitime devam eder."





ANA SINIFINDA OKUYAN ÖĞRENCİDE VAKA SAPTANDI, NE YAPMALIYIZ?

Cevap: "Ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır."

TEMASLI KABUL EDİLEN KİŞİLER İÇİN NASIL UYGULAMA YAPILIR?

Cevap: "Temaslı kabul edilen öğretmen ve öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Okul idaresince belirlenen görevliler tarafından yapılan kontrollerde semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir."

YAKIN TEMASLI KABUL EDİLEN KİŞİLER İÇİN NASIL UYGULAMA YAPILIR?

Cevap: "Aynı sınıfta eş zamanlı, yani 10 gün içerisinde, birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Ana sınıfında ise tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir."