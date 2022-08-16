Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? Tatil bitiyor mu?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? Tatil bitiyor mu?

Tatilin tadına doyamayan öğrenciler ağustos ayı ile birlikte, "Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? Tatil bitiyor mu?" sorularını araştırmaya başladı.

Yaz tatili öğrencilerin en sevdiği anlardan birisidir...

Tüm sezon yorulan öğrenci, veli ve öğretmenler, yaz tatili ile soluklanmaya ve yeni sezona enerji toplamaya başlıyor.

2022-2023 sezonuna hazırlanan öğrenciler, bir yandan ise tatillerinin bitmemesini istiyor.

Ancak okulların açılmasına ve hızla geçecek olan yeni eğitim-öğretim yılına oldukça az kaldı.

Haliyle bu zaman dilimini öğrenmek isteyenler, "Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? Tatil bitiyor mu?" sorularını araştırıyor.

Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? Tatil bitiyor mu? İşte yanıtı...

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? Tatil bitiyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023 yılında da ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.