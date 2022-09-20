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    Ortaöğretim geç başvuru tarihleri için son günler! KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman?

    KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihleri, ilk başvuru dönemini kaçıran adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? İşte detaylar...
    • 20.09.2022 - 16:24
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    Ortaöğretim geç başvuru tarihleri için son günler! KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman?

    KPSS ortaöğretim geç başvurusu, sınava girecek adaylar tarafından sorgulanıyor.

    ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 KPSS ortaöğretim başvuru takvimiyle birlikte, geç başvuru tarihleri belli oldu.

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    KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman?

    Peki, KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

    Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, ilk başvurularını yapamayan adaylar başvuru yapabilecek.

    Buna göre; KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak.

    Başvurular 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.

    Ortaöğretim geç başvuru tarihleri için son günler! KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? #1


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