Osmaniye'de konteynerde kalan kardeşler, tıbbı kazandı 6 Şubat depremleri sonrası evleri ağır hasar alınca konteyner kentte yaşamaya başlayan Demirkol ailesinin 20 yaşındaki kızları Aleyna diş hekimliği, kardeşi 18 yaşındaki Yasin Alp tıp fakültesinde okuyacak.

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DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de 1010 kişi hayatını kaybetti; 173 bina anında, 527 bina ise kontrollü olarak yıkıldı, ayrıca 8 bin 809 bina ağır hasar gördü. Depremde ağır hasar gören ve kısa süre sonra kontrollü olarak yıkılan binalardan biri, Esenevler Mahallesi'nde yaşayan 5 kişilik Demirkol ailesine aitti. Depremden kurtulan aile üyeleri, ilk 3 gün çadırda kalmanın ardından, bir süre köyde aile yakınlarının yanında yaşadılar. Daha sonra, Demirkol ailesi Fakıuşağı Mahallesi'nde kurulan konteyner kentte yaşamaya başladı.

Ailenin kızları Aleyna, üniversite sınavında 430,51 puan alarak İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı. Kardeşi Yasin Alp ise 465,22 puanla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kabul edildi. Kamu kurumunda çalışan baba Tevfik ve ev hanımı anne Dilek Demirkol, çocuklarının zor bir süreçten sonra büyük bir başarı göstererek üniversiteye kabul edilmelerinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirttiler.

"HAYALİME KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Aleyna Demirkol,

6 Şubat depremlerinin ardından çok zor bir süreç atlattık. Kardeşimle sınavlara hazırlanacaktık ama hem psikolojik olarak iyi değildik hem de ortam olarak yaşam alanımız kısıtlıydı. Bu da ders çalışmamızda sıkıntı oluyordu. Ancak yaşamak için bir alanımız vardı. Çoğu zaman ailemizin dışarı çıkmasını bekliyorduk. Sessiz, sedasız bir ortam yoktu. Sonrasında konteyner kent içinde açılan Kızılay'ın kütüphanesine gittik. Sabahtan akşama kadar kütüphanede ders çalıştık. Sonuçta emeklerimizin karşılığını aldık. Hayalimde diş hekimliği okumak vardı. Hayalime kavuştuğum için mutluyum

dedi.

"21 METREKARELİK BİR ALANA SIĞMAK ZOR"

Yasin Alp Demirkol ise şunları söyledi:

Sınav sürecinde konteyner kentteydik. 5 kişilik bir aileyiz. 21 metrekarelik bir alana sığmak tabii ki zor. Her yer dolu, ders çalışabileceğimiz bir alan yok. Çok zorlandık. Ders çalışmak için ailemizin dışarı çıkmasını bekledik. Daha sonra Kızılay kütüphanesine gitmeye başladık. Orada gereken ortamı yakalayabildik. Bizlere kitap, bilgisayar desteği sağlandı. Ablamla birlikte istediğimiz sonucu aldık.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)