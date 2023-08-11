ÖSYM, ALES giriş belgelerini erişime açtı Lisans mezunu öğrencilerin lisansüstü eğitim yapabilmeleri ve akademik personel olabilmelerinin önündeki şartlardan biri olan ALES sınavına girmek isteyenler için süreç devam ediyor.

AA Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) 20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava katılmak için başvuran adayların belgeleri erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Belgede adayların hangi bina ve salonda sınava girecekleri yazılı Sınava girecek adaylar, giriş belgeleri ile sınava girecek yer bilgisine sahip olacak ve sınav günü belgelerini yanlarında getirecek. Sınav giriş belgesinin alınacağı adres Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.