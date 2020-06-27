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    ÖSYM Başkanı Aygün: YKS sorunsuz tamamlandı

    YKS'nin ilk oturumuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, AYT VE YDT'de öğrencilere başarılar diledi.
    • AA
    • 27.06.2020 - 13:24
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    ÖSYM Başkanı Aygün: YKS sorunsuz tamamlandı #1

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Birinci oturumun sorunsuz tamamlandığını belirten Aygün, ikinci ve üçüncü oturumlarda tüm adaylara başarılar diledi. Aygün, şu ifadeleri kullandı:

    "BİRİNCİ OTURUM, SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI"

    "YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim.

    Yarın uygulayacağımız YKS’nin ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT'de tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

    ÖSYM Başkanı Aygün: YKS sorunsuz tamamlandı #2

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