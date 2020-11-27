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- ÖSYM Başkanı Halis Aygün: KPSS Ön Lisans sıralaması Pazartesi açıklanacak
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: KPSS Ön Lisans sıralaması Pazartesi açıklanacak
KPSS Ön Lisans sınavına giren öğrencilere ÖSYM Başkanı Halis Aygün, branş bazında sıralamaların Pazartesi günü açıklanacağı müjdesini verdi.
- AA
- 27.11.2020 - 10:56
- Güncelleme : 27.11.2020 - 11:29
KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar, heyecanla branş bazında sıralamalarının açıklanmasını bekliyor.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaların 30 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
12 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
Twitter hesabından açıklama yapan Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'na 12 bin sözleşmeli personel tercihlerinin de 1-7 Aralık tariheri arasında yapılacağını söyledi.
AÇIKLAMANIN TAMAMI
Başkan Aygün'ün hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.
Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."