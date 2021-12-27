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- ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Sonuçları bugün paylaşacağız
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Sonuçları bugün paylaşacağız
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız" dedi.
- AA
- 27.12.2021 - 15:22
- Güncelleme : 27.12.2021 - 15:38
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." açıklamasını yaptı.