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- ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili duyuru
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili duyuru
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini açıkladı.
- AA
- 20.01.2021 - 16:34
- Güncelleme : 20.01.2021 - 16:52
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabı üzerinden pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen sınavlarla ilişkin paylaşım yaptı.
Aygün, bu yıl içerisinde sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.
SINAV MERKEZİ GÜNCELLEMESİ
Aygün, sınava girecek tüm adaylara da başarılar diledi.
Böylelikle, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için yeniden merkez tercihi yapılabilecek.