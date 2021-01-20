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    ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili duyuru

    ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini açıkladı.
    • AA
    • 20.01.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 16:52
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    ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den ertelenen sınavlarla ilgili duyuru

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabı üzerinden pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen sınavlarla ilişkin paylaşım yaptı.

    Aygün, bu yıl içerisinde sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.

    SINAV MERKEZİ GÜNCELLEMESİ

    Aygün, sınava girecek tüm adaylara da başarılar diledi.

    Böylelikle, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için yeniden merkez tercihi yapılabilecek.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün den ertelenen sınavlarla ilgili duyuru #1

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