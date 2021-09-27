ÖSYM duyurdu! KPSS 2021 Lisans Branş Bazında Sıralamalar belli oldu

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralaması açıklandı mı merak ediliyordu. Beklenen duyuru ÖSYM'den geldi. Peki KPSS 2021 branş sıralamaları belli oldu mu?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, 2021 KPSS branş bazında sıralamalara çevrildi.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuda memur olmak isteyenbinlerce aday, ''KPSS taban puanları ve branş sıralaması açıklandı mı ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki 2021 KPSS branş sıralaması belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralaması...

KPSS 2021 BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2021 Kamu Personel Seçme Sınavına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.