ÖSYM: EKPSS tarihi yeniden belirlenecek

Değişiklik kapsamında sınav için ek başvuru tarihinin yeniden düzenleneceği kaydedildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili açıklama yaptı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı "Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisinde bulunduğu belirtildi.

EKPSS'NİN TARİHİ DEĞİŞTİRİLECEK

ÖSYM Yönetim Kurulunca tarihin yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.