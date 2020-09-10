ÖSYM sınav görevlileri HES kodunu nasıl alacak? HES kodu nasıl ve nereden alınır? HES kodu nedir?

ÖSYM sınav görevlileri HES kodunu nasıl alacak? HES kodu nasıl ve nereden alınır? HES kodu nedir?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlardaki görevlilerin HES kodu alması gerektiğini söyledi. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu nereden alınır? İşte detaylar...

HES kodu, koronavirüs süreci ile birlikte hayatımıza girerek, sağlık konusunda tedbiri sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün, "ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerin, başvurularından önce HES kodu alması gerekiyor." açıklamasının üzerine 'HES kodu nasıl alınır?' sorusunun cevabı da merak konusu oldu.

HES KODU NEDİR NASIL ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğini bildirdi.

Peki, ÖSYM sınav görevlisi HES kodu nasıl alınır?

ÖSYM SINAV GÖREVLİSİ HES KODU ZORUNLU MU?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı; "Başkanlığımızca uygulanacak sınavlarda sınav görevi almak isteyen görevlilerden HES kodu bilgisi alınacaktır. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Bu nedenle görevlilerin, sınav görevi talebi için sisteme giriş yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. HES kodunun nasıl edinileceğine ilişkin bilgi, Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.Görevliler edindikleri HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Görevli İşlemleri Sisteminde (GİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine (GİS) kaydedilen görevliler, sınav görevi tercihi yapabileceklerdir."





HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunuzu; Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

- 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

- Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

- e-Devlet ile; e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.