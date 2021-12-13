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- ÖSYM sınav takvimi belli oldu: 2022 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT sınav tarihleri
ÖSYM sınav takvimi belli oldu: 2022 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT sınav tarihleri
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 11:42
2022 yılı sınav takvimi, yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyordu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takviminin açıklandığını duyurdu.
Duyuru sonrası ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi', ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
Bu gelişme sonrası milyonlarca üniversite adayı öğrenci, yeni yılda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı tarihi araştırmaya başladı.
Peki 2022 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2022 TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...
2022 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Güncel takvime göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), şu tarihlerde yapılacak:
- Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran,
- Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
- Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran.
Adaylar, YKS başvurularını 11 Şubat-17 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilecek.
2022 YILI SINAV VE SONUÇ AÇIKLAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER SINAV TARİHLERİ
- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan,
- KPSS Lisans (Genel Yetenek,Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz,
- KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
- KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos,
- KPSS Önlisans 2 Ekim,
- KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım,
- e-YÖKDİL 14 Mayıs,
- Merkezi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) 29 Mayıs,
- Arabuluculuk Sınavı 26 Haziran,
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Geçiş Sınavı (ALES)ALES/1 17 Nisan,
- ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım,
- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 27 Mart,
- Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz,
- İş Sağlığı ve Güvenliği 1 (İSG/1) 15 Mayıs,
- İş Sağlığı ve Güvenliği 2 (İSG/2) 11 Aralık,
- Yabancı Dil Sınavı 1(YDS 1) 10 Nisan,
- Yabancı Dil Sınavı 2(YDS 2) 23 Ekim,
- YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos,
- Tıpta Uzmanlık Uzmanı (TUS) 1. Dönem 6 Mart, TUS 2. Dönem 4 Eylül,
- Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) 16 Ekim,
- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS)16 Ekim,
- Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 18 Aralık.