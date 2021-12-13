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ÖSYM sınav takvimi belli oldu: 2022 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

ÖSYM sınav takvimi belli oldu: 2022 YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

2022 Yılı ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Bu gelişme sonrası binlerce üniversite adayının gündeminde ''2022 YKS ne zaman yapılacak?'' sorusu yer aldı. İşte 2022 TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...