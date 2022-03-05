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    ÖSYM sınavlarına başvuruda HES kodu kalkıyor

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında zorunlu olan HES kodu uygulamasının kaldırılacağını bildirdi.
    • AA
    • 05.03.2022 - 15:02
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    ÖSYM sınavlarına başvuruda HES kodu kalkıyor

    Açık havada maske zorunluluğu kalktı, artık hiçbir kurum ve kuruluş HES kodu sorgulayamayacak.

    Merak edilen konulardan biri de ÖSYM bünyesindeki sınavlardı.

    AÇIKLAMA GELDİ

    Konuyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bir duyuru yaptı.

    Aygü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sistemi'nden “https://ais.osym.gov.tr” kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncellemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

    “HES KODU GİRMEDEN GERÇEKLEŞTİREBİLECEK”

    Başvuru sistemlerinin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacağını kaydeden Aygün, “Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim.” ifadesini kullandı.


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