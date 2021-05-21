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    ÖSYM: DGS 11 Temmuz'da yapılacak

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, DGS sınavının 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacağı duyuruldu.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 12:33
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    ÖSYM: DGS 11 Temmuz'da yapılacak

    Üniversite öğrenimlerini 4 yıllık programla tamamlamak isteyen öğrencilerin beklediği haber, ÖSYM tarafından bugün itibariyle açıklandı.

    SINAV TEMMUZ AYINDA

    ÖSYM, DGS sınavı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacaktır."

    ÖSYM: DGS 11 Temmuz da yapılacak #1

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