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ÖSYM: DGS 11 Temmuz'da yapılacak
ÖSYM'den yapılan açıklamada, DGS sınavının 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacağı duyuruldu.
- İHA
- 21.05.2021 - 12:27
- Güncelleme : 21.05.2021 - 12:33
Üniversite öğrenimlerini 4 yıllık programla tamamlamak isteyen öğrencilerin beklediği haber, ÖSYM tarafından bugün itibariyle açıklandı.
SINAV TEMMUZ AYINDA
ÖSYM, DGS sınavı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacaktır."