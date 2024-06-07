ÖSYM'den Fenerbahçe açıklaması: Gürültü konusunda Ali Koç'la görüştük ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe olağan seçimli genel kurul toplantısı için gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

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Binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökmeye hazırlanıyor.

Üniversite hayalleri kuran öğrencilerin sınavından önce ise bazı uyarılar yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yapılacağı okulların etrafında gürültü yapılmaması uyarısında bulunarak, herkesi dikkatli olmaya davet etti.

Ayrıca Başkan Ersoy, YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe olağan seçimli genel kurul toplantısına ilişkin de konuştu.

İstanbul'da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına ilişkin soru üzerine Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Ali Koç duyarlı olduklarını söyledi"

Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük.



Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'Biz bu konuda çok duyarlıyız." dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi.

Giriş belgeleri ve kimliklerini unutmamaları için öğrencileri uyardı

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların sınavdan önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını beklediklerini, yanlarında sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmayı unutmamalarını istedi.