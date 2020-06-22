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ÖSYM'den YKS için koronavirüs önlemleri

ÖSYM'den YKS için koronavirüs önlemleri

Hafta sonu YKS'ye girecek öğrenciler için açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı, virüs taşıyan ya da teması bulunan adayların ayrı bina ve ayrı sınıflarda sınava alınacağını duyurdu.