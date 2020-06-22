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- ÖSYM'den YKS için koronavirüs önlemleri
ÖSYM'den YKS için koronavirüs önlemleri
- AA
- 22.06.2020 - 11:16
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için koronavirüs önlemlerini açıkladı.
Sınava girecek adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirten Aygün, isteyen adayların maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava katılabileceğini bildirdi.
AYRI BİNALAR AYRI SALONLAR
Koronavirüs şüphesi taşıyan, tanısı konulan veya teması olan adayların, sınavdan önce ÖSYM'yi bilgilendirmesi gerektiğini belirten Aygün, "YKS'de koronavirüs durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak." ifadelerini kullandı.
VELİLER UYARILDI
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS adaylarının ailelerinin, çocukların sınava gireceği okullara bırakılmasının ardından okul bahçelerinde ve girişlerinde beklememeleri gerektiğinin altını çizdi.