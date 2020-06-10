Özel okul velileri mağdur oldu

Çocuğunu özel okula gönderen veliler koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesine rağmen öğrenim ücretlerini geri alamadı.

Kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'nin de tamamında etkili oldu.

Hükümetin erken harekete geçerek tedbirleri alması salgının fazla can almasının önüne geçti.

Salgın nedeniyle alınan ilk tedbirlerden biri okullarda eğitime ara vermek olmuştu.

Devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da eğitime ara verildi.

Süreç, özel okullara öğrenim ücretini peşin ödeyen velilerin mağduriyetlerine sebep oldu.

PEŞİN OLARAK ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDENDİ

Öyle ki; çocuğunu özel okula gönderen veliler, eğitime ara verilmesine rağmen peşin ödedikleri öğrenim ücretlerini geri alamadı.

EĞİTİM YOK, İADE YAPILMADI

40 bin lira seviyesindeki öğrenim ücretlerini ödemelerine rağmen çocuklarını okula gönderemeyen veliler, çok sayıda şikayet dilekçesi yazdı.

15 AĞUSTOS'TA 3 HAFTALIK EĞİTİM

Birçok özel okul, bu öğrenim ücretlerinin karşılığında 15 Ağustos'ta 3 haftalık eğitime başlayacak.

WhatsApp gruplarında bir araya gelen velilerin bir başka sorunu ise yemek ve servis ücretleri.

YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİ

Okul yönetimleri kullanılmayan servislerin ve yenilmeyen yemeklerin de parasını velilerden kesip bir sonraki yılın bütçesinden düşme kararı aldı.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE ZAM

Velileri kayıt yenilemeye iten bu karar tepkilere neden oluken, kurumsal özel okulların İstanbul ve İzmir gibi farklı şehirlerde farklı fiyat tarifeleri sunması da şikayet konuları arasına girdi.

İŞSİZ KALAN VELİLER...

Koronavirüs döneminde işlerini kaybettikleri için böylesi bir yükün altında ezilen velilerin mağduriyeti için çalışma yapılması isteniyor.