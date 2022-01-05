Özel okullara ne kadar zam geldi 2022? Velilerin cebi yanacak...

Özel okullara ne kadar zam geldi 2022? Velilerin cebi yanacak...

Veliler, "2022 özel okul ücretleri ne kadar olacak" sorusuna yanıt ararken, beklenen açıklama Türkiye Özel Okullar Derneği'nden (TÖZOK) geldi. Peki özel okullara ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

Özel okullara yeni yılda yapılacak zam oranıyla ilgili beklenen geldi.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte veliler, "2022 özel okul ücretleri ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyordu.

Zam oranı açıklamasını Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) yaptı.

Peki özel okul fiyatlarına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? İşte konunun detayları...

ÖZEL OKULLARA NE KADAR ZAM GELECEK 2022?

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62,98 olarak açıklandı.

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir.

Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."