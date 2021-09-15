Özel yurt ve pansiyon çalışanlarına PCR zorunlu mu? MEB duyurdu...

Özel yurt ve pansiyon çalışanlarına PCR zorunlu mu? MEB duyurdu...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, PCR testinin kapsamı genişletildi. Bunun üzerine, "Özel yurt ve pansiyon çalışanlarına PCR zorunlu mu?" sorusu gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı Kabine toplantısının ardından, aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Erdoğan açıklamasında, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciyle irtibatlı henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aynı şekilde üniversite çalışanlarından ve öğrencilerden de düzenli PCR testi yaptırmasını talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bunun akabinde yüz yüze eğitim başlarken, aşı olmayan öğretmenlerden ve diğer personellerden PCR testi isteniyordu.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir duyuru daha geldi ve PCR testinin kapsamı genişletildi.

Bu duyuruya ilişkin bilgi almak isteyen veliler ve MEB çalışanları, "Özel yurt ve pansiyon çalışanlarına PCR zorunlu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Özel yurt ve pansiyon çalışanlarına PCR zorunlu mu? İşte detaylar...

ÖZEL YURT VE PANSİYON ÇALIŞANLARINA PCR ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.