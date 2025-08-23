Palandöken: "Kıyafette dayatma değil serbest tercih olmalı"

Okulların açılışına sayılı günler kaldı.

Yaklaşık üç haftalık sürenin ardından öğrenciler, yaz tatilini geride bırakıp yeniden sıralarına dönecek.

Ancak yeni dönemde devam eden tek tip kıyafet uygulaması, hem velilerin bütçesini hem de esnafın işleyişini zorlamaya devam ediyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta kırtasiyeciler olmak üzere eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnafın okulların açılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Palandöken, “Aileler okul araştırmalarını yapıyor, çocuklarının ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışıyor. Forma, kitap, kırtasiye ve kıyafet hazırlıkları başladı” dedi.

"KIYAFETLERDE DAYATMA OLMAMALI"

Palandöken, okulların velileri belli mağazalara yönlendirmesinin doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

Okul alışverişleri en az 10-12 bin lira tutuyor. Bu da aile bütçesine ciddi bir yük. Aileler kıyafetlerini istedikleri yerden, kendi bütçelerine göre alabilmeli. Siyah pantolon, beyaz gömlek ya da spor ayakkabısı için dayatma yapılmamalı. Ancak bu serbestlik sağlanmıyor. Okul aile birlikleri ya da okullar, çoğu zaman dışarıdaki fiyatlardan daha yüksek rakamlara ürün satıyor. Bu da hem velileri hem de kırtasiyeci ve konfeksiyoncu esnafını olumsuz etkiliyor.

ARTAN MALİYETLER VELİYİ DE ESNAFI DA ZORLUYOR

Palandöken, kırtasiye alışverişinin yanı sıra servis ücretleri, yakıt giderleri, araç bakımı ve yedek parça maliyetlerinin de ailelere yük getirdiğini söyledi.

"Kantinci esnafı da aynı şekilde maliyetlerden etkileniyor. Okul çevresinde oluşan masraflar, velilerin bütçesini zorluyor."

"MAHALLENİN KIRTASİYECİSİNE GÜVENİN"

Palandöken, velilere güvenilir adres olarak kırtasiyecileri tercih etmeleri çağrısında bulundu:

Kalem, silgi, defter, çanta derken masraflar artıyor. Ancak kırtasiyeciler kaliteye özen gösteriyor, CE belgeli ve sağlık kriterlerine uygun ürünler satıyor. Çocukların sağlığı için bu çok önemli.

EĞİTİMDE BÜYÜK SORUMLULUK

Palandöken, yaklaşık 27 milyon öğrencisi, 1 milyon 200 bin öğretmeniyle Türkiye’nin büyük bir eğitim nüfusuna sahip olduğuna dikkat çekti:

Deprem bölgesi gerçeğiyle birçok okul tadilatta, eskiyen binalar yenileniyor. Okul müdürleri ve Milli Eğitim müdürlüklerine büyük sorumluluk düşüyor. Eğitimde öğretmenlerin ve ailelerin duyarlılığı, çocukların geleceği için çok önemli.

"BAŞARILI BİR DÖNEM OLSUN"

Palandöken, TESK ve ilgili odaların hazırlıklarını tamamladığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: