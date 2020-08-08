Pamukkale Üniversitesi rektörü hakkında soruşturma

Eşini tarif edercesine öğretim görevlisi kadrosu için ilan çıkartan Pamukkale Üniversitesi rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatıldı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için ilan hazırlamıştı.

YÖK'TEN REKTÖRE SORUŞTURMA

İlan şartlarının kişiye özel belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması tepkilere neden olunca Yükseköğretim Kurulu, söz konusu ilan nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlattı.

"ETİK DEĞERLERLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLAR"

YÖK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeler ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen Rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.08.2020 tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur.

Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Genel Kurulu 10.08.2020 tarihinde toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir.

YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz."