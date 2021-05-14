Pazartesi okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta okullar yüz yüze mi, uzaktan mı?

Pazartesi okullar açılacak mı? 17 Mayıs'ta okullar yüz yüze mi, uzaktan mı?

Vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs günü sona eriyor. Veliler ve öğrenciler tam kapanma sürecinin ardından okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle bayramlaşarak normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Milletimize söz verdiğimiz şekilde, pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın akabinde okulların durumu merak konusu oldu.

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli, okullar 17 Mayıs Pazartesi açılacak mı? Eğitim yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? sorularını araştırıyor.

Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Peki pazartesi okullar açılacak mı? İşte ayrıntılar..

17 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'te sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı da 17 Mayıs günüyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."