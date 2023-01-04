Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında da Öğrenciler, pedagojik formasyon eğitimi alabilecek. Peki, Pedagojik formasyon eğitimi ne zaman başlayacak?

Pedagojik formasyon eğitimi ile ilgili yeni düzenlemelere gidildi ve YÖK'ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında da öğrenciler, pedagojik formansyon eğitimi alma hakkına sahip olacak.

Bu eğitimi almak için; lisans eğitimi alan ve formasyon eğitimi alabilecek programlarda toplam Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin (AKTS) 300'ün altında olması gerekecek.

Peki, Pedagojik formasyon eğitimi ne zaman başlayacak?

Pedagojik formasyon eğitimi ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurulu, pedagojik formasyon eğitimindeki yeni kararlarını açıklandı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyeleriyle yapılan toplantıda ilgili konuların görüşüldüğü ve mutabakata varıldığı belirtildi.

Açıklamada, pedagojik formasyon eğitimlerine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan ve üniversitelere tebliğ edilen kararlara yer verildi. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde, bu alanlar için örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilecek.

Pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki seçmeli dersler, üçüncü yarıyıldan itibaren alınmaya başlanabilecek. Bünyesinde eğitim veya eğitim bilimleri fakültesi veya bölümü bulunmayan üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi dersleri, aynı ilde bulunan diğer üniversitelerden alınabilecek veya diğer üniversitelerden öğretim elemanı görevlendirilebilecek.

Öğrenciler, formasyon eğitimi derslerini Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar'a göre alabilecek.