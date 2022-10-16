PMYO sonuçlarının açıklanmasının ardından, "PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak 2022?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı. Peki, PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak 2022?

Polis olmak isteyen binlerce aday, PMYO sınavlarına girdi ve kazandı. Merakla beklenen sonuçlar ise açıklandı.

Polis okuluna girmeye hak kazanan binlerce polis adayı, eğitim alarak bu zorlu göreve hazırlananacak.

2 yıl sürecek bu eğitimlerden başarı ile mezun olanlar, belirlenen bölgelerde göreve başlayacak.

Polis okulunda okuyarak eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilerin hak kazandığı intibak eğitimi de sonuçların açıklanmasıyla gündem oldu.

Mesleğe alışma sürecini kapsayan eğitimlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Bu eğitim toplamda 14 gün sürüyor ve eğitim süresi boyunca öğrenciler, meslek hakkında detaylı bilgiye ve deneyime sahip olabiliyor.

Bu kapsamda da, "PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak 2022?" sorusu gündem oldu.

Peki, PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak 2022? İşte yanıtı...

PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak 2022?

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir;

"Milli Savunma Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza, zorunlu askerlik hizmetini yapmakta iken Polis Eğitim ve Öğretim kurumunun sınavlarını kazanan adayların Asker Alma Kanununa göre geçici terhis işlemlerinin yapılmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavını asıl olarak kazanan adaylardan, intibak eğitiminin başlayacağı 17.10.2022 itibariyle zorunlu askerlik hizmetine devam edecek olan adayların ekteki dilekçeyi eksiksiz şekilde doldurarak 18.10.2022 tarihine kadar askerlik yaptığı birimden Polis Akademisi Başkanlığımıza üst yazı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçeyi gönderen adayların PMYO Müdürlüklerine planlamaları terhislerine müteakip yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında dilekçe göndermeyen adaylar, adaylık haklarından feragat etmiş sayılacaktır. Adayların bundan sonraki gelişmeleri www.pa.edu.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir."