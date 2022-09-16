Polis olmak isteyen ve sımavlara giren adaylar, "PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı 2022?" sorusunu gündeme taşımaya başladı.

Polis olmak isteyen binlerce aday, uzun süren çalışmalarının karşılığını almak istiyor.

Hem yazılı hem de sözlü mülakata giren adaylar, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Fiziksel ve yazılı sınavdan daha önemli olan mülakat sonuçlarıyla ilgili, "PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı 2022?" sorusu gündeme geldi.

Adaylar bu kapsamda, "PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı 2022?" sorusuna dair detayları arama motorlarına yazarak net cevaplar arıyor.

Peki, PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı 2022? İşte yanıtı...

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı 2022?

PMYO mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen yıl sonuçlar kasım ayının ilk haftasında açıklanmıştı. Bu yılda gözler kasım ayına çevrildi.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.