PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ilgiyle takip ediliyor. 2022 yılında Polis Meslek Yüksekokulu 2.000 erkek ve 500 kadın öğrenci alımı gerçekleştirecek. İşte PMYO mülakat sonuçları...

PMYO mülakatları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Gelişme sonrası öğrenci adayları Polis Akademisinden yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor. Yapılan mülakatlarda adayların özgüveni, ifade yeteneği, beden dili gibi kriterleri göz önünde bulunduruluyor. Peki PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?

PMYO müalakat sonuçları açıklandı mı?

PMYO mülakat sonuçları adaylar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Polis Meslek Yüksekokuluna giriş puanında %50 oranında etkili olmuş olacak. Fiziksel yeterlilik sınavı olarak da bilinen parkurun etkisinin ise %25 olacağı biliniyor. Polis Meslek Yüksekokulu öğrenci alımı için başvurular bu yılın Ağustos ayında yapılmıştı. Fiziki yeterlilik sınavı sonrası mülakatlar da geçtiğimiz hafta tamamlanmış oldu. PMYO mülakat sonuçları yakından takip ediliyor ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Bir önceki sene PMYO mülakat sonuçları Kasım ayında öğrencilerle paylaşılmıştı.

Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının ikinci haftasında sonuçların adayların erişimine açılması bekleniyor.

PMYO mülakat sonuçları kaç puanla kazanılır?

Adayların sınavda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. Polis Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı yapılırken sınava katılan adayların fiziksel yeterlilik parkuru ve mülakat sonuçları esas alınmaktadır.