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    POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULA: POMEM sınav ücreti ne kadar?

    Polis olmak isteyen ve sınava girmeye hak kazananlar, başvuru sonucunu sorguluyor. Başvuru sonucunu sorgulayanlar bir yandan ise sınav ücretinin detaylarını araştırıyor.
    • 05.12.2022 - 16:46
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    POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULA: POMEM sınav ücreti ne kadar?

    Polis olmak için uzun zamandır emek veren binlerce vatandaş, KPSS sonuçlarının ardından POMEM'e başvurdu.

    POMEM'e başvuran ve başvuruları değerlendirmeye alınanlar, sınav hazırlıklarına başlamak istiyor.

    6 aylık bir POMEM eğitiminin ardındann ise polis olmak için büyük bir adım atazn adaylar, sonuçları sorguluyor.

    Bu kapsamda da, "POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULA: POMEM sınav ücreti ne kadar?" sorusu gündeme geldi.

    Peki, POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULA: POMEM sınav ücreti ne kadar? İşte yanıtı...

    POMEM sınav ücreti ne kadar?

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracak. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacak.

    29. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULA

    POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULA: POMEM sınav ücreti ne kadar? #1


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