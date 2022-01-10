POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları için gözler EGM PA'da!

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları için gözler EGM PA'da!

28. Dönem POMEM polis alımı başvurularının 7 Ocak 2022'de sona ermesinin ardından adaylar, başvuru sonuçları için bekleyişe geçti. Peki 28. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Aralık 2021 tarihinde başlayan 28. Dönem POMEM polis alımı başvuruları, 7 Ocak 2022 tarihinde sona erdi.

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, POMEM başvuru sonuçları için geri sayıma geçti.

e-Devlet üzerinden alınan polis alımı başvurularının ardından sonuçlar için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi.

Peki POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, , tarih bilgisi geldi mi? 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih henüz duyurulmadı.

Yapılan açıklamaya göre, Öğrenci alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.