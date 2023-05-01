POMEM'de 10 bin 600 öğrenci alınacak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne giriş için belirlenen kontenjan artırıldı. 8 bin 480 lisans, 2 bin 120 önlisans olmak üzere toplam 10 bin 600 öğrenci alınacak.

AA & Ensonhaber POMEM’e 8 bin lisans, 2 bin önlisans olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10 bin kişilik kontenjan artırıldı. Toplamda 10 bin 600 öğrenci alınacak Buna göre, lisans mezunu 6 bin 900 erkek, 1580 kadın, önlisans mezunu 1700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10 bin 600 öğrenci alımı yapılacak. Adaylar, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.