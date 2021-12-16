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- Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı tercih tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı tercih tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlıyor. Tercihler 16-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
- AA
- 16.12.2021 - 11:49
- Güncelleme : 16.12.2021 - 12:10
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.
Twitter'daki hesabından bir açıklama yapan Aygün, şunları söyledi:
16-22 ARALIK ARASINDA YAPILACAK
“KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.”
Tercihler 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapılacak.