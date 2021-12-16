Euro
17.1299
2.46%
Dolar
15.1215
2.14%
Altın
865.47
2.35%
Borsa
2.187
1.12%
Bitcoin
741.695
3.70%
BTXN Coin
37.00
-7.50%
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı tercih tarihleri belli oldu

    Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlıyor. Tercihler 16-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
    • AA
    • 16.12.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 12:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı tercih tarihleri belli oldu

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

    Twitter'daki hesabından bir açıklama yapan Aygün, şunları söyledi:

    16-22 ARALIK ARASINDA YAPILACAK

    “KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.”

    Tercihler 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapılacak.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir