Servis şoförleri dikkat! O karta sahip olmayan okul servisçileri çalışamayacak

Servis şoförleri dikkat! O karta sahip olmayan okul servisçileri çalışamayacak

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, koronavirüs aşı kartı bulunmayan servisçilerin okullarda çalışamayacağını belirtti.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. 1,5 yıldır okul sıralarından mahrum kalan öğrenciler, okula dönmek için geri sayıma geçerken aylarca kontak çevirmeyen servisçiler de hazırlıklara başladı.

Öte yandan İstanbul'da servislere yönelik önemli bir karar alındı. Okulların açılmasına sayılı günler kala, İstanbul'da servis şoförlerine öğrenci taşıyabilmek için en az iki doz aşı olma ve aşı kartı zorunluluğu getirildi.

"AŞI KARTI OLMAYANLAR OKULLARDA ÇALIŞAMAYACAK"



"Okul servislerine şoför ve hostes bulamıyoruz." diyen İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, aşı kartı olmayanların okullarda çalışamayacağını ifade etti.

Servisçiler Odası, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik ile görüştü. Aşı olmayan şoför ile servis hosteslerinin öğrencileri taşımaması yönünde fikir birliği oluştu.

Karara göre, servis sürücüleri ve hosteslerin öğrenci taşıyabilmeleri için mutlaka aşı karnesine sahip olması gerekiyor. Aksi takdirde servislerde görev yapamayacaklar.

18 BİN 700 SERVİSÇİDEN SADECE 1'İ AŞIYA KARŞI ÇIKTI

Aşı kartına olumsuz bir tepki gelmediğini belirten İSAROD Başkanı Öztürk, 18 bin 700 üyenin 1'inin ''Aşı olmuyorum, olmayı da düşünmüyorum.'' dediğini söyledi.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, konuyla ilgili olarak, "Biz topluma hizmet veriyoruz, kamu hizmeti üretiyoruz, amme hizmeti veriyoruz. O zaman da konan kurallara uymamız gerekiyor." dedi.

ÖĞRENCİLER YIL BOYUNCA AYNI KOLTUKTA OTURACAK

Tek karar, şoför ve hosteslerle ilgili değil. Servislerde öğrencilerin oturma düzeni de belli oldu.

Hamza Öztürk, oturma düzenini, "Bir öğrenci sezon başında ön koltukta oturuyorsa sezonu orada bitirecek. Bugün önde, yarın arka koltuklardan birinde oturayım, bu olmayacak." örneğiyle açıkladı.