Sınav kaygısı başarınızı gölgelemesin

Sınav kaygısı baş edilebilir bir durumdur. Kaygıyı tümüyle ortadan kaldırmayı değil, kaygıya yenik düşmemeyi ve yaşanan kaygıyı belli bir düzeyde tutmayı hedeflemeliyiz.

Sınav kaygısı baş edilebilir bir durumdur. Kaygıyı tümüyle ortadan kaldırmayı değil, kaygıya yenik düşmemeyi ve yaşanan kaygıyı belli bir düzeyde tutmayı hedeflemeliyiz.

Eğer bir konuda hiç kaygı duymuyorsanız, o konuyu önemsemiyorsunuz demektir ve motive olmanız da mümkün değildir.

Normal düzeydeki bir kaygı, istek duyma, karar alma ve alınan kararlar doğrultusunda enerji üretme ve üretilen bu enerjiyi kullanarak performansın yükseltilmesine yardımcı olmaktadır.

Bu nedenle kişinin, kaygıyla başa çıkmasına yardımcı olurken, kaygıyı ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, kontrol edilebilir bir seviyeye çekmesine yardımcı olmaya çalışın.

Kişinin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası ortaya çıkabilecek durumlara ilişkin düşünceler ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir.

Sınav kaygısı, sınav öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır.

SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ

1- Felaket yorumları içeren düşünceler, unutkanlık, dikkati toplayamama, konuları hatırlamakta güçlük gibi zihinsel belirtiler.

2- Gerginlik, sinirlilik, karamsarlık korku hali, panik, kontrolü yitirme hissi, güvensizlik, çaresizlik ve heyecan gibi duygusal belirtiler.

3- Kaçma (ders çalışmayı bırakma, sınavı yarıda bırakma) kaçınma (ders çalışmayı erteleme, sınava girmeme) gibi davranışsal belirtiler.

SINAV KAYGISININ NEDENLERİ

1-Zamanı Etkin Kullanamama;Sınava çalışmaya geç başlama konuların yetiştirilememesi veya erken başlanmasına karşın zamanı etkin kullanılması nedeniyle konuların yetiştirilememesi, konu tekrarın yapılamaması kaygıyı artırır.

2-Yanlış Ders Çalışma Alışkanlıkları; Plansız ve programsız ders çalışmak başarısızlığın en önemli kaynağıdır. Kişinin motivasyonunun düşmesine neden olur.

3-Mükemmeliyetçilik Düşüncesi;Yaptıklarının, en iyisi ve hiç hatasız olması gerektiğine inanan kişinin kaygı düzeyi yükselir.

4-Başarısızlık Korkusu;Başarısız olma korkusunu yoğun yaşayan bireylerin, kendilerine olan güvenleri azalır ve kaygı düzeyi yükselir.

5- Sınava Çok Fazla Anlam Yüklenmesi; Kişinin potansiyellerine uygun olmayan amaç belirlemesi ya da sınavı kendini kanıtlayacağı bir platforma dönüştürmesi de kaygı düzeyini yükseltir.

6- Aile Baskısı;Ailelerin çocuklarından çok fazla beklentisinin olması ve çocuğun bunlarıgerçekleştiremeyeceği düşüncesi de kaygı düzeyini yükseltir.

SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI

1- Sınava planlı programlı çalışma;Öncelikle sınava vaktinde ve yeterince tekrar yaparak hazırlanmak, bir çalışma programı hazırlamak ve buna uymak kaygıyla baş etmede ilk önemli adım olacaktır. Çalışmayı son günlere son dakikalara bırakmak kafa karıştıracaktır. Planlı ve programlı ders çalışma sınava yeterince ve zamanında çalışmanızı sağlar.

2- Sınav Zamanına Kadar Ders Çalışma; Son ana kadar ders çalışmak öğrenilenlerin karışmasına neden olacağından sınavdan biriki gün önce ders çalışmayı bırakmak gerekir.

3- Uyku, Dinlenme ve BeslenmeSınav öncesindeki gece mutlaka iyice uyunmalı. Sınav eğer gün içinde ise öncesinde mutlaka dinlenmek için zaman ayrılmalıdır. Unutmamalıdır ki; ne kadar iyi dinlenirseniz o kadar iyi dikkatinizi toplayabilirsiniz. Sınavdan önce iyice dinlenin ve sınavı düşünmemeye çalışın. Sınavdan önce fazla ve rahatsızlık verecek yiyeceklerden uzak durun.

4- Düşünce ve İnançlarınızı doğru yönetin; Gerçekçi ve akılcı olmayan düşüncelerden uzak durun.

Geçmişte başarısız geçen sınavlar yerine başarılı geçen sınavları düşünmeye çalışıp, kendi performasınızı asla küçümsemeyin. Eğer başarılı olamazsam aileme ne söylerim,bu sınavda başarılı olamayacağım, ellerim titriyor, ne yapacağım ? ben yetersizim gibi olumsuz ve yıkıcı düşüncelerden mümkün olduğunca uzak durun.

Olumlu ve gerçekçi düşünceler oluşturmaya çalışın;Örneğin sonuç her ne olursa olsun ailem beni seviyor,bu sınavda başarılı olacağım, elimden geleni yapacağım, bu sınav için yeterleyim, ben akıllı biriyim.

5- Doğru Nefes Alma ve Gevşeme;,Sınav girmeden ya da sınav sırasında kaygı düzeyinizin artarsa, birkaç kez derin nefes alın. Ayrıca birkaç dakika gözlerinizi kapatarak sizi mutlu eden bir anıyı ya da bir yeri hayal edin. Bu rahatlamanıza ve düşünce odağınızın değişmesine yardımcı olacaktır. Oturup vücudunuzu dinleyip, yanlış yorumlarda bulunmaktan mümkün olduğunca kaçının.

Örneğin “ellerim titriyor, kalbim hızlı atıyor, çok heycanlanıyorum” gibi kendinizi panik haline sokacak düşünceler ve davranışlara yer vermeyin. Gevşeme egzersizlerinden de çok fazla fayda göreceksiniz. Sınavdan önce omuzlarınızı gevşetin, doğru nefes alıp vermeye özen gösterin. Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan vererek tüm organlarınıza oksijen girmesine ve rahatlamaya izin verin. 7-8 kez bu tekniği uygulamak kaygınızı oldukça azaltacaktır.

Ayrıca;Sınava en iyi yapabildiğiniz bölümden başlayın.Yapamadığınız sorulara çok zaman ayırmayın. Onları sona bırakın. Soruları, dikkatlice okuyun. Özellikle en sondaki soru cümleciğine dikkat edin. Üst üste birkaç soruyu yapamıyorsanız ya da dikkatinizin dağıldığını düşünüyorsanız, biraz mola verin.